Діти мріють побачити сонце: "Азов" показав, як у підвалах заводу живуть мирні мешканці Маріуполя

Оборонці Маріуполя показали підвали "Азовсталі", у яких вже майже два місяці живуть мирні мешканці, ховаючись від постійних бомбардувань міста російськими військами.

Відповідне відео опублікував полк "Азов", який допомагає цивільним продуктами та ліками.

Так, на кадрах видно, що у підвалі перебуває дуже багато дітей, зокрема і малюків та жінок. Більшість із них живуть там вже майже два місяці, оскільки їхні домівки було зруйновано ще у перші дні обстрілів росіянами міста.

Діти на відео говорять, що мріють повернутися додому, повернутися живими та побачити рідних, погуляти на вулиці та побачити сонце. Жінки просять зелений коридор, оскільки жити в таких нелюдських умовах з дітьми небезпечно для здоров'я та життя. У людей закінчуються запаси води, їжі та ліків.

Водночас за твердженням російських пропагандистів та окупантів, мирного населення на "Азовсталі" чи то немає, чи то воно "утримується націоналістами".

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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