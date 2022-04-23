"Укрпошта" надрукує ще 5 млн марок з кораблем: як придбати (фото)

"Укрпошта" надрукує ще 5 млн марок з кораблем, яка викликала ажіотаж в Україні. Друга марка серії матиме назву "Русскій воєнний корабль... Всьо!". На блоці буде також представлена марка з першої серії.
Про це 22 квітня повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смелянський.
Він пояснив, що всі бажаючі зможуть отримати перший символ історії на пам'ять, але не для відправки поштою.
"І друга – яку ви можете надсилати друзям в Україні та за кордон, так як вона буде теж мати український та міжнародний номінал. Тираж марки складе 5 мільйонів примірників, а конверту 1 мільйон", - зазначив Смелянський.
Найближчими днями в компанії оголосять приблизний графік запуску та продажі марок.
Нагадаємо, "Укрпошта" зранку 20 квітня припинила продаж культової марки з російським кораблем. Було продано близько 700 тисяч одиниць. Що буде з усіма іншими марками - розповів керівник "Укрпошти" Ігор Смелянський.
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