59-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро створюють своєрідну опору у буремному світі.

Карти Таро з'явилися чимало століть тому і були тоді чимось середнім між грою у бридж та інтелектуальною енциклопедією символів, проте популярними вони стали після 1910 року і публікації найпопулярнішої нині колоди карт Таро - Райдера-Вейта. Зараз більшість колод Таро, якби химерно вони не були б намальовані, вони мають у своїй основі саме цю колоду. Також існує кілька шкіл карт Таро.

Що ж на нас усіх чекає 23 квітня 2022 року, у 59-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо дві карти Таро, яка належать до так званих молодших арканів Таро, які символізують побутові нюанси, і одну, яка належить до старших арканів, які вказують на більш доленосні події.

І перша карта у нашому сьогоднішньому розкладі - це "Лицар жезлів". Масть жезлів пов'язана зі стихією вогню і "відповідає" за силу, вправність, вміння долати перешкоди, запальний характер, дію тощо. А власне ця карта свідчить про самовпевненість, щирість, імпульсивність, інтелект, необережність, критики, поспіх та невміння чекати та важливість знань у вашому житті.

Тому зараз потрібно проаналізувати ситуацію та на певний період відмовитися від почуттів, які вам заважають. не слід дуже різко ухвалювати рішення, поспішність може вам завадити.

Також потрібно зрозуміти, чи добре у вас склалися стосунки з оточенням. Частіше висловлюйте свою думку та сміливо зустрічайте критику. Не варто, щоб думки інших людей заважали вам робити свою справу. Нині вам треба додати впевненості у собі, а не підпадати під вплив інших людей.

Наступна карта у нашому з вами сьогоднішньому розкладі - це "Шістка кубків". Масть кубків у картах Таро пов'язана зі стихією води та "відповідає" за емоції, любов, кохання та прив'язаність. Конкретно ця карта каже, що вас можете охопити почуття ностальгії за "старими-добрими часами". Нині, щоб рухатися далі, вам необхідно визнати свою внутрішню дитину та позитивно ставитися до життя. Не зациклюйтеся на сентиментальних спогадах. Поверніться думками у минуле, можливо, там криється підказка для вашого подальшого розвитку. Пригадайте ті часи, коли не було страхів, сумнівів у собі та помилок дорослої людини. Але не варто жити минулим. Час діяти.

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Виражайте себе у русі різними способами. Не забувайте, що окрім доброго ставлення до людей, ще є злість, ненависть та насилля. Потрібно сподіватися на позитив, але й не забувати про підступи інших.

Завершує наш сьогоднішній розклад карта під назвою "Страшний суд", яка заснована на біблійній легенді. Ця карта розповідає про осуд, але водночас - важливість внутрішнього голосу, трансформацію, звільнення тощо. Але вона нагадує про розплату за дії, які були вчинені у минулому. Але й нагадує про переоцінку та відродження, досягнення мети.

Не варто когось звинувачувати, навіть самого себе. Потрібно позбавитися від старих поглядів, які не були правильними. Зараз настав час взяти новий старт, відкинути минуле і перестати відчувати вину за вчинені дії.

У підсумку ви зможете подолати перешкоди, побачити нові можливості та зробити правильний вибір.

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