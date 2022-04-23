59-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро создают своеобразную опору в бурном мире.

Карты Таро появились много столетий назад и были тогда чем-то средним между игрой в бридж и интеллектуальной энциклопедией символов, однако популярны они стали после 1910 года и публикации наиболее популярной ныне колоды карт Таро-Райдера-Вейта. Сейчас большинство колод Таро, если бы причудливо они не были бы нарисованы, они имеют в своей основе именно это бревно. Также существует несколько школ карт Таро.

Что же нас всех ждет 23 апреля 2022, в 59-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть две карты Таро, принадлежащие к так называемым младшим арканам Таро, которые символизируют бытовые нюансы, и одну, которая принадлежит к старшим арканам, указывающим на более судьбоносные события.

И первая карта в нашем сегодняшнем расписании — это "Рыцарь жезлов". Масть жезлов связана со стихией огня и "отвечает" за силу, сноровку, умение преодолевать препятствия, воспалительный характер, действие и т.д. А собственно эта карта свидетельствует о самоуверенности, искренности, импульсивности, интеллекте, неосторожности, критике, спешке и неумении ждать и важности знаний в вашей жизни.

Поэтому сейчас нужно проанализировать ситуацию и на определенный период отказаться от мешающих вам чувств. не следует слишком резко принимать решение, поспешность может вам помешать.

Также нужно понять, хорошо ли у вас сложились отношения с окружающими. Чаще высказывайте свое мнение и смело встречайте критику. Не стоит, чтобы мнения других людей мешали вам делать свое дело. Сейчас вам нужно придать уверенность в себе, а не подвергаться влиянию других людей.

Следующая карта в нашем с вами сегодняшнем расписании – это «Шестерка кубков». Масть кубков в картах Таро связана со стихией воды и отвечает за эмоции, любовь, любовь и привязанность. Именно эта карта говорит, что вы можете охватить чувство ностальгии по "старым-добрым временам". Сейчас, чтобы двигаться дальше, вам необходимо признать своего внутреннего ребенка и положительно относиться к жизни. Не зацикливайтесь на сентиментальных воспоминаниях. Вернитесь мнениями в прошлое, возможно, там кроется подсказка для дальнейшего развития. Вспомните то время, когда не было страхов, сомнений в себе и ошибок взрослого человека. Но не стоит жить прошлым. Пора действовать.

Также читайте Гороскоп на 23 апреля 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Выражайте себя в движении разными способами. Не забывайте, что кроме доброго отношения к людям еще есть злоба, ненависть и насилие. Нужно надеяться на позитив, но и не забывать о происках других.

Завершает наше сегодняшнее расписание карта под названием "Страшный суд", основанная на библейской легенде. Эта карта рассказывает об осуждении, но одновременно важность внутреннего голоса, трансформацию, увольнение и т.д. Но она напоминает о расплате за действия, совершенные в прошлом. Но и напоминает о переоценке и возрождении, достижениях цели.

Не стоит кого-то винить, даже самого себя. Нужно избавиться от старых взглядов, которые не были верны. Сейчас пора взять новый старт, отбросить прошлое и перестать чувствовать вину за совершенные действия.

В результате вы сможете преодолеть препятствия, увидеть новые возможности и сделать правильный выбор.

Читайте также:

Как проявляют себя в отношениях представители разных знаков зодиака – Астрологический прогноз