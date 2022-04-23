23 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

23 апреля 2022 – суббота. 59-й день войны России против Украины. 113-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

23 апреля – Всеукраинский день психолога. Главная задача психологии в изучении человеческого поведения, психики и психических процессов. Психологи помогают спасти человека от самоубийства, апатии, депрессии, поэтому эта профессия очень важна в реалиях настоящего, когда большое количество украинцев сталкивается с насилием, убийствами и переживает сложные времена.

Также 23 апреля – Всемирный день книг и авторского права. В 1995 году ЮНЕСКО провозгласило эту дату особенной для тех, кто любит читать книги или пишет разнообразные истории. Главная задача этого события – подчеркнуть важность книг для человеческой жизни и развития, помочь писателям и отстаивать их авторское право.

23 апреля – День водителя школьного автобуса. Цель события – поблагодарить водителей школьных автобусов за их нелегкий и очень ответственный труд.

Также 23 апреля – Международный день английского языка и Международный день испанского языка. Это ежегодные события, которые посвящены изучению этих иностранных языков, а также их распространению среди населения Земли.

А еще 23 апреля – Всемирный день лабораторий (World Laboratory Day). Именно в лабораториях рождаются практически все великие достижения человечества, здесь проводят научные исследования и проверяют идеи.

23 апреля – какой сегодня церковный праздник

23 апреля - день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других

23 апреля в церковном календаре – день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других 33. Святой Терентий жил в Африке в III веке. Когда император-язычник Декий издал указ об обязательном поклонении идолам, Терентий с женой отказался это делать. В то время Африкой правил Фортуниан, который приказал заключить в тюрьму не только самого Терентия, но и нескольких его друзей. Сначала морили их голодом, потом пугали мучеников змеями. Но Господь послал ангела, который утолил их голод и освободил от уз. Тогда понял Фортуниан, что проиграл это сражение и приказал обезглавить всех христиан.

Памятные даты 23 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 23 апреля:

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303 год — римский император Диоклетиан в Палестине приказал отрубить голову Георгию Победителю, позже его канонизировали церковью;

971 год — византийские войска осаждают Доростол (ныне Силистрия), где оборону держали русичи во главе со Святославом;

1635 год – в Бостоне основывают первую в США публичную школу;

1896 год – в Нью-Йорке происходит первый в Америке киносеанс;

1907 год — Джек Лондон начинает кругосветное путешествие на двухмачтовом судне;

1956 год – проходит первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада;

1975 год — в Киеве открывается Музей книги и книгопечатания Украины;

1996 год — в память умерших в этот день в 1616 году писателей мирового масштаба Мигеля Сервантеса, Уильяма Шекспира и Инки Гарсиласо де ла Веги ЮНЕСКО объявляет 23 апреля Всемирным днем книги;

2005 год — в YouTube опубликовали первое видео с названием "Я в зоопарке".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 апреля

Какие сегодня именины: Зенон, Александр, Максим, Африкан, Терентий, Яков, Федор.

23 апреля родились:

1920 год – украинский писатель-прозаик и поэт, старший брат писателя-прозаика Григория Тютюнника Григорий Тютюнник;

1942 год – американская телеактриса украинского происхождения Сандра Ди.

Погода на 23 апреля

23 апреля в Киеве облачная погода продержится весь день, ожидается дождь, который закончится только к вечеру. Во Львове в течение дня небо будет покрыто облаками, ночью возможен дождь, но к утру он ослабеет, хоть и будет идти весь день. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе возможно прояснение без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +6 ночью. Во Львове +10 днем и +5 ночью. В Харькове +15 днем и +4 ночью. В Одессе +11 днем и +8 ночью.