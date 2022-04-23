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Астрологический прогноз на 23 апреля

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Астрологический прогноз на 23 апреля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда в любой ситуации необходимо проявлять терпение, уравновешенность и мудрость, которую дают не столько знания, сколько жизненный опыт. Впрочем, новые знания тоже не будут лишними – сегодня они будут усваиваться на редкость легко и без особых усилий, чем стоит воспользоваться для того, чтобы овладеть большим объемом сведений. 

Символ дня: книга, карты Таро. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит. 

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс, позвоночник. 

Болезни дня: организм нуждается в усиленных физических нагрузках, к которым, тем не менее, необходимо подходить с осторожностью – велика вероятность переломов, вывихов и растяжений. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут показать человеку, какие препятствия стоят на его пути к заветной цели, которую он перед собой поставил. 

Афоризм дня: "Жизнь – не скаковая лошадь, которая никуда не сворачивает от старта до финиша" (Джон Голсуорси).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерические трактаты и духовные труды. 

Табу дня: нельзя использовать чужие тайны во вред их обладателю. 

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