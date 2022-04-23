Астрологічний прогноз на 23 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли у будь-якій ситуації необхідно виявляти терпіння, врівноваженість та мудрість, яку дають не так знання, як життєвий досвід. Втім, нові знання теж не будуть зайвими – сьогодні вони засвоюватимуться на диво легко і без особливих зусиль, чим варто скористатися для того, щоб опанувати великий обсяг відомостей.

Символ дня: книга, карти Таро.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: синій сапфір, синя яшма,синій нефрит.

За яку частину тіла відповідає: криж, тазостегновий пояс, хребет.

Хвороби дня: організм потребує посилених фізичних навантажень, до яких необхідно підходити з обережністю — велика ймовірність переломів, вивихів і розтягувань.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть показати людині, які перешкоди стоять на її шляху до заповітної мети, що вона собі поставила.

Афоризм дня: "Життя — не скаковий кінь, який нікуди не повертає від старту до фінішу" (Джон Голсуорсі).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна вивчати езотеричні трактати та духовні праці.

Табу дня: не можна використовувати чужі таємниці на шкоду їхньому власникові.

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