Стало відомо, коли генсек ООН відвідає Україну: названа дата

Антоніу Гутерреш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибуде до України 28 квітня 2022 року.
Про це у сервісі мікроблогів Twitter повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.
Secretary-General @antonioguterres will visit Ukraine next week. He will have a working meeting with Foreign Minister Dmytro Kuleba and will be received by President Volodymyr Zelenskyy on 28 April. More: https://t.co/cJ3FBkG2U4— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) April 22, 2022
Згідно з повідомленням, Антоніу Гутерреш зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Також зі співробітниками установ ООН в Україні Гутерреш поспілкується про розширення гуманітарної допомоги для народу України.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 26 квітня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.
Генеральний секретар відвідає Москву, де відбудеться робоча зустріч і обід з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
Напередодні речник ООН заявив, що Гутерреш просить провести окремі аудієнції з Путіним у Москві та президентом України Володимиром Зеленським в у Києві, щоб обговорити нагальну необхідність встановлення миру.
Гутерреш хотів би обговорити "термінові кроки для встановлення миру в Україні та майбутнього багатосторонності на основі Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародного права.
Нагадаємо, напередодні Росія відповіла відмовою на пропозицію генсека ООН про запровадження в Україні "великоднього перемир'я".
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