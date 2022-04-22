Генсек ООН зустрінеться з Путіним: про що планує говорити

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 26 квітня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як повідомили в організації, Гутерреш "буде прийнятий президентом Володимиром Путіним" після робочої зустрічі та обіду з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ООН 22 квітня.
"Генеральний секретар відвідає Москву, Російська Федерація, де 26 квітня відбудеться робоча зустріч і обід з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і буде прийнятий президентом Володимиром Путіним", – йдеться в заяві організації.
Напередодні речник ООН заявив, що Гутерреш просить провести окремі аудієнції з Путіним у Москві та президентом України Володимиром Зеленським в у Києві, щоб обговорити нагальну необхідність встановлення миру.
Гутерреш хотів би обговорити "термінові кроки для встановлення миру в Україні та майбутнього багатосторонності на основі Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародного права.
Нагадаємо, напередодні Росія відповіла відмовою на пропозицію генсека ООН про запровадження в Україні "великоднього перемир'я".
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