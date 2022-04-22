Генсек ООН встретится с Путиным: о чем планирует говорить

Генсек ООН встретится с Путиным: о чем планирует говорить

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится 26 апреля с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили в организации, Гутерреш будет принят президентом Владимиром Путиным после рабочей встречи и обеда с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в сообщении на сайте ООН 22 апреля.

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"Генеральный секретарь посетит Москву, Российскую Федерацию, где 26 апреля состоится рабочая встреча и обед с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и будет принят президентом Владимиром Путиным", – говорится в заявлении организации.

Накануне представитель ООН заявил, что Гутерреш просит провести отдельные аудиенции с Путиным в Москве и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить настоятельную необходимость установления мира.

Гутерреш хотел бы обсудить "срочные шаги по установлению мира в Украине и будущего многосторонности на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права".

Напомним, накануне Россия ответила отказом на предложение генсека ООН о введении в Украину "пасхального перемирия".

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