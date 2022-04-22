Друга фаза війни: у Міноборони України розповіли про стратегію РФ та головну ціль Путіна

У Міноборони України повідомили, що стратегія російської армії під час нового наступу - специфічна. Вони знищують всю соціальну інфраструктуру.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснює, що Путіну потрібна територія України для того, щоб укріпитись і рушити далі на Європу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони в телемарафоні "Єдині новини" у п'ятницю, 22 квітня.

"Вони у специфічний спосіб це захоплюють, тому що вони насправді стирають наші міста і села з лиця землі. Вони фактично рівняють все, що набудоване нами, з землею. І тут виникає дійсно величезне питання, а що вони хочуть захопити і для чого? Якщо згадаємо 2014 рік і тимчасову окуповані ними території, то ми бачимо, що вони користуються там нашою інфраструктурою: садочки, школи, лікарні, адміністративні будівлі, підприємствами. Власне всім вони там користуються", - сказала вона.

Маляр зазначила, що наразі видно зовсім іншу ситуацію, коли армія РФ фактично знищуюють соціальну інфраструктуру. Вона вважає, що головною ціллю для Путіна є захоплена Україна, яка стане плацдармом для наступу на Європу.

"І тут дійсно напрошується запитання, для чого це робиться? Спочатку говорили, що це якісь емоційні речі, це може бути помста, залякування. Але зрештою Путіну вигідно, щоб ми так думали. Насправді, швидше за все, це дуже серйозний розрахунок і Україна просто може стати плацдармом для того, щоб рухатися далі. І саме тому йому може бути непотрібна соціальна інфраструктура, а йому потрібна територія для того, щоб укріпитись тут і рушити, скажімо, на Європу", - пояснила вона.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що наразі армія України наразі потребує важкого озброєння від західних партнері, аби здобути перемогу.

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