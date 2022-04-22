Нове важке озброєння вимагає певного навчання: Маляр пояснила, скільки потрібно часу

Тобто процедури, пов'язані з новим озброєнням і з новою воєнною технікою, за словами заступниці міністра оборони, все-таки потребують певного часу для того, щоб можна було ними ефективно користуватися.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що нове важке озброєння, яким погодилася допомогти Європа, вимагає певного навчання та часу.

Про це Маляр повідомила і ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю, 22 квітня, відповідаючи на запитання, чому Європа погодилася допомогти тільки зараз і не хотіла робити цього раніше.

"Не зовсім коректно говорити "не хотіли робити". Просто допомога була іншою. Треба розуміти, що для того, щоб перемогти саме російську армію в тих умовах, які склалися і за тією динамікою воєнних дій, які зараз бачимо, потрібно саме важке озброєння. Є ще один певний нюанс, що все-таки і ми, і вони використовують великою мірою і радянську зброю, запаси якої вже фактично вичерпані у світі. Це ще один важливий нюанс", - пояснила вона.

Маляр наголосила на важливому моменті: "Якщо нам потрібне озброєння, то йдеться вже про певне навчання, на яке потрібен певний час. Якщо говоримо, скажімо, про нові літаки, яких немає в Україні і не навчені наші пілоти, то треба розуміти, що кілька місяців може піти на це навчання".

Тобто всі ці процедури, пов'язані з новим озброєнням і з новою воєнною технікою, за словами заступниці міністра оборони, все-таки потребують певного часу для того, щоб можна було ними ефективно користуватися.

Нагадаємо, у Міноборони назвали зброю, яка зараз необхідна українській армії для здобуття остаточної перемоги.

Читайте також: