Новое тяжелое вооружение требует определенного обучения: Маляр объяснила, сколько нужно времени

То есть процедуры, связанные с новым вооружением и с новой военной техникой, по словам заместителя министра обороны, все же требуют определенного времени для того, чтобы можно было ими эффективно пользоваться.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что новое тяжелое вооружение, которым согласилась помочь Европа, требует определенного обучения и времени.

Об этом Маляр сообщила и в эфире телемарафона "Единые новости" в пятницу, 22 апреля, отвечая на вопрос, почему Европа согласилась помочь только сейчас и не хотела делать этого раньше.

"Не совсем корректно говорить "не хотели делать". Просто помощь была другой. Надо понимать, что для того, чтобы победить именно российскую армию в сложившихся условиях и по той динамике военных действий, которые сейчас видим, нужно самое тяжелое вооружение. Есть еще один определенный нюанс, что все-таки и мы, и они используют во многом и советское оружие, запасы которого уже фактически исчерпаны в мире. Это еще один немаловажный нюанс", — пояснила она.

Маляр отметила важный момент: "Если нам нужно вооружение, то речь идет уже об определенном обучении, на которое нужно определенное время. Если говорим, скажем, о новых самолетах, которых нет в Украине и не обучены наши пилоты, то надо понимать, что несколько месяцев может пойти на это обучение".

То есть все эти процедуры, связанные с новым вооружением и с новой военной техникой, по словам заместителя министра обороны, все же требуют определенного времени для того, чтобы можно было ими эффективно пользоваться.

Напомним, в Минобороны назвали оружие, которое сейчас необходимо украинской армии для одержания окончательной победы.

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