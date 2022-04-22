"Это не будет быстрая победа": Маляр рассказала, стоит ли украинцам готовиться к длительной войне с РФ

"Это не будет быстрая победа": Маляр рассказала, стоит ли украинцам готовиться к длительной войне с РФ

В войне с Россией перед Украиной стоит большая цель – государственность страны, а большие цели не достигаются ни за три дня, ни за неделю.

С самого начала говорили о том, что война будет длиться некоторое время.

Об этом в пятницу, 22 апреля, заявила во время телемарафона "Единые новости" заместитель министра обороны Анна Маляр.

"То есть это не будет быстрая победа. Почему? Потому что перед нами стоит очень большая цель — наша государственность, а большие цели не достигаются ни за три дня, ни за неделю. Это во-первых. Во-вторых, у нас неравные силы. Мы постоянно откровенно об этом говорим, очевидные вещи, что враг преобладает в количестве – его армия – и вооружение", — отметила она.

По словам Маляр, сейчас у Украины есть свои преимущества. Это то, что Вооруженные Силы – это интеллектуальная армия. То, что украинские командующие – их тактика и стратегия – действительно преобладают над российскими подходами в этом смысле.

"Но мы нуждаемся в военной помощи в смысле вооружения, прежде всего тяжелого. Поэтому в большой степени продолжительность этой войны будет зависеть и от интенсивности и качества этой помощи. То есть со своей стороны ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы это все было как можно быстрее, но есть объективные обстоятельства, которые не только от нас зависят", — резюмировала она.

Напомним, топ-чиновники США спрогнозировали развитие войны в Украине .

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