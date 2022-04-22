Сєверодонецьк безупинно обстрілюють, але місцеві примудряються прати і влаштовувати кіносеанси у підвалах

Під майже цілодобовим вогнем ворожої артилерії, авіації і танків живе Сєвєродонецьк на Луганщині, який э одним із напрямів, куди окупанти кинули зараз переважні свої сили.

Атакують рашисти місто одразу з кількох боків, щоб оточити його, але український Сєверодонецьк тримає оборону. А відсотків 20 місцевих мешканців, попри усі заклики влади евакуюватися, вперто відмовляються покинути свої домівки, про це йдеться в ТСН.

Запеклі бої точаться північніше Сєверодонецька - в районі Рубіжного та Новодружеська. Не замовкає канонада з боку Новотошківського і Попасної. По прилеглому Метолькіному пакетами лягають реактивні «Гради». «Це перші дні було страшно! А зараз вже летить і летить, нехай летить. Від ранку. І зранку і впродовж дня все рівно бахкає», - розповідають місцеві.

В Сєвєродонецьку жодного безпечного місця не залишилося. Це лише підвали, бомбосховища, кажуть місцеві. Сєвєродонецьк нині руйнують російські окупанти з дистанції і цілодобово. Знімальна група ТСН теж потрапляє під ворожі обстріли і всі переживання місцевих відчуває на собі.

Рашиські важкі боєприпаси руйнують старе місто й перетворюють вулиці у самому середмісті, нові багатоповерхівки, торговельні центри та, навіть школи, на територію смерті. «Це середня загальноосвітня школа. Буквально недавно вона була відремонтована, зробили новий ремонт. Попала під обстріли окупантів. І, я так думаю, що навчатися тут тоже ніхто не буде, тому що школа зруйнована, майже вщент», - показує місцевий мешканець.

Це насправді страшно, але поміж руїн місцевої школи жевріє джерело життя, звідси місцеві набирають воду. Бо в цій частині міста давно немає води через пошкоджений водогін російським снарядом. Майже весь Сєвєродонецьк тепер ще й без електрики та газу, але, навіть поміж ціє руїни трапляються дива. У сусідньому підвалі, Олексій, у товариша позичив пару DVD-дисків, тож тепер влаштують перегляд фільмів. Та цей чоловік радше виняток із правил. На вулицях Сєверодонецька тепер, майже не залишилося людей. Зі сховищ, жителі міста виходять лише у разі нагальної потреби - за продуктами, водою, або ж аби випрати речі, що забруднилися у підвалах.

У місті залишилося, не більше 20 відсотків мешканців. Ті, хто наважується подихати повітрям будь-якої миті готові впасти на землю. Та з кожним днем ворожі снаряди усе гучніше й частіше, вибухають просто на околицях Сєверодонецька та у самому місті.

В деяких районах можна робити музей найрізноманітніших влучань: тут і артилерійські снаряди, і авіаційні бомби, і мінометні міни. Але тут лише житлові будинки, автівки, спалені гаражі і жодної якоїсь стратегічної, або ж військової інфраструктури. Окупанти гатять без розбору по житловій забудові Сєверодонецька.

Місцева молодь, ті хто планував своє майбутнє у Сєвєродонецьку, твердять: прекрасно розуміють, чому росіяни так вперто руйнують їхнє місто. «Їм потрібна наша область, дуже потрібна. Її віддавати ніхто не буде, нехай у себе там сидять! У Москві», - каже місцевий Євген.

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