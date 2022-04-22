Російські окупанти шукають цілі для ракетних ударів вздовж узбережжя України: яка ситуація на півдні

Російські окупанти шукають цілі для ракетних ударів вздовж узбережжя України: яка ситуація на півдні

Російські кораблі на сьогодні продовжують пошукові заходи в зоні затоплення крейсера "Москва", а також – повітряну розвідку узбережжя України, вишукуючи цілі для ракетних ударів.

Водночас ситуація в Одеській області стабільна й контрольована.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Мережі 22 квітня.

"У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання русні продовжує блокувати судноплавство, одночасно виконуючи пошуково-рятувальні роботи у зоні затоплення крейсера-невдахи. Загроза ракетних ударів як з моря, так і з окупованих територій зберігається", – йдеться у повідомленні.

Назаров додав, що російські окупанти намагаються розвідати розташування українських військ та запускають безпілотники.

"Але підрозділи ППО працюють влучно – знищено на підльоті до Миколаєва чергового ворожого "Елерона" (безпілотник комплексу ближньої дії повітряної розвідки та спостереження – ред.)", – зазначив представник ОП "Південь".

Нагадаємо, в Міноборони України повідомили, що російська армія завершує визначати вигідні місця для головних ударів на сході України.

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