"Попри окупацію, ми повинні вижити": мер Херсона просить грошей у Кабміну

Через російські військову агресію бюджет Херсона втратив багато надходжень

Щоб врегулювати ситуацію, міська влада звернулась до Кабміну.

Про це у зверненні до херсонців повідомив міський голова Ігор Колихаєв.

"Ми недоотримали податок на прибуток фізосіб у розмірі близько 60,5 мільйонів гривень, акцизного збору - 10 мільйонів, плати за землю - 9,8 мільйона, податку на нерухоме майно - 10,7 мільйона, єдиного податку - 20 мільйонів та 11,5 мільйонів інших податків та зборів", - розповів Ігор Колихаєв.

Натомість витрати міста, каже Колихаєв, становлять 138 мільйонів гривень. З них 95 мільйонів йде на заробітну плату бюджетникам, майже 10 мільйонів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, майже 20 мільйонів витрачається на на утримання комунальних підприємств.

"Тому ми звернулися до прем'єра України Дениса Шмигаля з проханням розглянути можливість додаткової дотації для Херсона, щоб перекрити дефіцит бюджету. Місто повинне жити і працювати. Попри окупацію, ми повинні вижити і забезпечувати життєдіяльність Херсона. Це наразі завдання номер один", - сказав Колихаєв.

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Раніше Колихаєв повідомив, що у тимчасово окупованій Херсонській області ситуація стає складнішою. Мирні жителі залишають регіон.

В окупованій частині Херсонської області загарбники прискорили підготовку "референдуму" для проголошення "ХНР". Дату фейкового "волевиявлення" ЗС РФ призначили на 27 квітня.

Однак наміри окупаційних сил призначити нового "керівника" Херсонщини провалюються тому, що в них не виходить знайти відповідного кандидата.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на Херсонщині російські окупанти стали в оборону та утримують угруповання на правому березі. Проте вони планують здати місто.

"У Херсонській області вони (окупанти, – ред.) давно стали в оборону. Утримують невелике угруповання на правому березі, яке підгризають наші війська. Проблема в тому, що там перерізана іригаційними каналами місцевість, через яку дуже важко наступати, форсувати, перебиратися. Це нашим військам нелегко дається", - розповів Олексій Арестович.

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