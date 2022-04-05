Російські окупанти планують здати Херсон - Арестович

У самій області окупанти стали в оборону.

На Херсонщині російські окупанти стали в оборону та утримують угруповання на правому березі. Проте вони планують сдати Херсон.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

“У Херсонській області вони (окупанти, – ред.) давно стали в оборону. Утримують невелике угруповання на правому березі, яке підгризають наші війська. Проблема в тому, що там перерізана іригаційними каналами місцевість, через яку дуже важко наступати, форсувати, перебиратися. Це нашим військам нелегко дається”, - розповів Олексій Арестович.

Окремо він додав, що російські окупанти підготували до здачі сам Херсон. Військові злочинці, за словами Арестовича, серйозно розглядають можливість виходу із обласного центру.

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