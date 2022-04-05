Российские оккупанты планируют сдать Херсон — Арестович

В самой области оккупанты встали в оборону.

В Херсонской области российские оккупанты встали в оборону и удерживают группировку на правом берегу. Тем не менее, они планируют сдать Херсон.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

“В Херсонской области они (оккупанты, - ред.) давно встали в оборону. Удерживают небольшую группировку на правом берегу, которую подгрызают наши войска. Проблема, что там перерезанная ирригационными каналами местность, через которые очень трудно наступать, форсировать, перебираться. Это нашим войскам дается нелегко”, - рассказал Алексей Арестович.

Отдельно он добавил, что российские оккупанты подготовили к сдачи сам Херсон. Военные преступники, по словам Арестовича, всерьез рассматривают возможность выхода из областного центра.

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