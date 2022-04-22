З "гарячих точок" переїхало 200 підприємств, 190 - вже працюють

З "гарячих точок" переїхало 200 підприємств, 190 - вже працюють

Від початку війни, 24 лютого, із "гарячих точок" до більш безпечних регіонів країни переїхало 400 підприємств.

Станом на 22 квітня майже половина з переміщених за програмою релокації підприємство - 190, вже розпочали свою роботу.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Продовжуємо працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій. 400 підприємств переміщено в безпечні локації, 190 з них вже працюють", – написав Гетманцев.

За даними голови парламентського комітету, ще 520 підприємств передано на транспортування.

Заявку на релокацію можна подати за посиланням:

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7299 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Зокрема, передбачається збільшити на 200 млрд грн розмір резервного фонду Держбюджету України, що дозволить Кабміну в терміновому порядку забезпечувати потреби сектору оборони, правоохоронної системи для зупинення військової агресії Російської Федерації проти України.

Читайте також: