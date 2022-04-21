Рада збільшила держбюджет на 200 млрд грн: на що підуть гроші

Рада збільшила держбюджет на 200 млрд грн: на що підуть гроші

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7299 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Зокрема, передбачається збільшити на 200 млрд грн розмір резервного фонду Держбюджету України, що дозволить Кабміну в терміновому порядку забезпечувати потреби сектору оборони, правоохоронної системи для зупинення військової агресії Російської Федерації проти України та вирішення невідкладних питань, спричинених військовими діями проти України. Рішення ухвалили народні депутати під час засідання парламенту у четвер, 21 квітня.

"За" виділення додаткових коштів на воєнні витрати проголосували 296 нардепів.

Також цим законопроєктом встановлюється, що видатки з резервного фонду спрямовуватимуться виключно на здійснення заходів щодо забезпечення безпеки і оборони, фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб та потреби правоохоронної системи.

"Законопроектом пропонується вже від 1 травня запровадити розподіл акцизу з проданих тютюнових виробів між місцевими бюджетами пропорційно частці з продажу на їхній території тютюнових виборів до загального обсягу проданих тютюнових виробів на територіі всієї країни", - сказано в документі.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що збільшення видатків відбувається за рахунок збільшення внутрішніх та зовнішніх запозичень у рівних частинах (по 100 млрд грн відповідно).

Варто зазначити, що під сьогоднішнього засідання Верховна Рада України подовжила тривалість воєнного часу ще на місяць - до 25 травня.

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