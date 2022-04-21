Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні

Верховна Рада України у четвер, 21 квітня, подовжила тривалість воєнного часу.
Воєнний стан в Україні триватиме до 25 травня, тобто його тривалість збільшилась ще на 30 діб.
Про це повідомили у парламенті.
Документом передбачено продовжити термін дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року на 30 діб.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками Верховної Ради. Депутатам було запропоновано підтримати технічне рішення про подовження воєнного стану.
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