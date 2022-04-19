Зеленський пояснив, навіщо подовжувати воєнний стан

Президент пояснив, що воєнний стан необхідний для юридичного забезпечення оборони України.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками Верховної Ради. Депутатам було запропоновано підтримати технічне рішення про подовження воєнного стану.

Про це глава держави розповів під час свого звернення увечері 19 квітня.

"Це (подовження воєнного стану. — Ред.) необхідно для юридичного забезпечення оборони нашої держави та стабільної роботи всіх структур", — пояснив Зеленський.

Також на нараді обговорили план парламентської роботи, погодили важливі для держави проекти рішень, які потрібно ухвалити найближчим часом.

Зокрема, президент і нардепи обговорили:

законопроєкт щодо процедури розміщення потужностей тих підприємств, які були евакуйовані із зони бойових дій;

законопроєкт зі змінами до Кримінального процесуального кодексу України, які необхідні для співпраці з Міжнародним кримінальним судом;

законопроєкт щодо врегулювання правового режиму на тимчасово окупованих територіях.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що окупанти "зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне воювати".

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