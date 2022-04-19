Зеленский объяснил, зачем продлевать военное положение

Президент пояснил, что военное положение необходимо для юридического обеспечения обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями Верховной Рады. Депутатам было предложено поддержать техническое решение о продлении военного положения.

Об этом глава государства рассказал во время обращения вечером 19 апреля.

"Это (продление военного положения. — Ред.) необходимо для юридического обеспечения обороны нашего государства и стабильной работы всех структур", — пояснил Зеленский.

Также на совещании обсудили план парламентской работы, согласовали важные для государства проекты решений, которые следует принять в ближайшее время.

В частности, президент и нардепы обсудили:

законопроект по процедуре размещения мощностей тех предприятий, которые были эвакуированы из зоны боевых действий;

законопроект с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые необходимы для сотрудничества с Международным уголовным судом;

законопроект по урегулированию правового режима на временно оккупированных территориях.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты "согнали против Украины почти всех и почти все, что способно воевать".

Читайте также: