В Іспанії знайшли мертвими російського олігарха та його родину

В Іспанії знайшли мертвими російського олігарха та його родину

В Іспанії знайшли мертвими колишнього топ-менеджера газової компанії "Новатек", олігарха Сергія Протосеню, його дружину та доньку.

Їхні тіла знайшли в розкішній віллі у курортному місті Льорет-де-Мар.

Про це повідомляє Еlcaso

Сергія Просеню знайшли у саду задушеним, поруч з ним був ніж та сокира. Тіла дружини олігарха та його 18-річної доньки виявили у будинку. Вони були зарізаними.

Поліція розглядає кілька версій події. Одна із них - олігарх вбив родину та вчинив самогубство.

Сім'я Протосені жила у Франції, а до Іспанії вони приїхали на великодні свята. Статки колишнього топ-менеджера "Новатека" оцінюють у 400 мільйонів євро.

Раніше у Москві в будинку на Університетському проспекті знайшли вбитою сім'ю колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва.

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