В Іспанії знайшли мертвими російського олігарха та його родину

В Іспанії знайшли мертвими колишнього топ-менеджера газової компанії "Новатек", олігарха Сергія Протосеню, його дружину та доньку.
Їхні тіла знайшли в розкішній віллі у курортному місті Льорет-де-Мар.
Про це повідомляє Еlcaso
Сергія Просеню знайшли у саду задушеним, поруч з ним був ніж та сокира. Тіла дружини олігарха та його 18-річної доньки виявили у будинку. Вони були зарізаними.
Поліція розглядає кілька версій події. Одна із них - олігарх вбив родину та вчинив самогубство.
Сім'я Протосені жила у Франції, а до Іспанії вони приїхали на великодні свята. Статки колишнього топ-менеджера "Новатека" оцінюють у 400 мільйонів євро.
Раніше у Москві в будинку на Університетському проспекті знайшли вбитою сім'ю колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва.
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