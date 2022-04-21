В Испании нашли мертвыми российского олигарха и его семью

В Испании нашли мертвыми российского олигарха и его семью

В Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера газовой компании "Новатек", олигарха Сергея Протосеню, его жену и дочь.

Их тела обнаружили в роскошной вилле в курортном городе Льорет-де-Мар.

Об этом сообщает Еlcaso

Сергея Просеню нашли в саду задушенным, рядом с ним был нож и топор. Тела жены олигарха и его 18-летней дочери обнаружили в доме. Они были зарезаны.

Полиция рассматривает несколько версий происшествия. Одна из них — олигарх убил семью и совершил самоубийство.

Семья Протосени жила во Франции, а в Испанию они приехали на праздники. Состояние бывшего топ-менеджера "Новатека" оценивают в 400 миллионов евро.

Раньше в Москве в доме на Университетском проспекте нашли убитую семью бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева.

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