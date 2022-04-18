В России умер "шпион Путина", а бывший вице-президент "Газпромбанка" совершил самоубийство

По версии следствия, бывший банкир убил свою семью, а затем – себя.

В Москве в доме на Университетском проспекте обнаружили убитой семью бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. Полицейские сделали такой вывод после осмотра тел та места трагедии. Как пишет росСМИ, семью нашла родственница Аваевых, которая до этого долго пыталась дозвониться, но никто не отвечал.

По информации "Коммерсанта", следствие склоняется к версии, что мотивы трагедии — бытовые. Дверь была заперта изнутри, следов пребывания в доме других лиц во время стрельбы не обнаружено. В Следственном комитете квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 105 УК – убийство двух и более человек.

Также российские средства массовой пропаганды сообщаю, что умер бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников, его еще называли "Шпионом Путина". Ему было 77 лет. Причины смерти неизвестны.

Известно, что он начал работать во внешней разведке в 1967 году, а в 1996-2000 годах возглавлял СВР. После работы в ведомстве Трубников занимал должности заместителя МИД РФ и спецпредставителя президента в странах СНГ. В 2004-2009 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

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