Зеленский передал в представительство ЕС анкету-опросник на членство в союзе

Зеленский передал в представительство ЕС анкету-опросник на членство в союзе

В ЕС пообещали быстро рассмотреть анкету.

Президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата в членство в ЕС.

Об этом сообщили в офисе президента.

Президент подчеркнул, что эта анкета является одним из этапов для получения статуса страны-члена Евросоюза и добавил, что это происходит в один из самых трагических моментов в современной истории Украины. Зеленский подчеркнул, что надеется на положительное решение ЕС.

Офис Президента Украины

"Народ Украины объединен этой целью – чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского Союза", – сказал президент.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что также чувствует себя частью команды, работающей над получением Украиной статуса кандидата в членство в ЕС. Он добавил, что эта анкета будет быстро рассмотрена.

Напомним, Украина отправила первую часть заполненного опросника, по которому будут оценивать, можно ли ей предоставить статус страны-кандидата в члены ЕС. Теперь Украина работает над второй частью.

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