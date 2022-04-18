Пенсии, зарплаты, стипендии, субсидии – все платим — Шмыгаль

Постановлением Правительства четко определены, какие категории имеют право на выплаты в связи с войной России против Украины.

В Украине, несмотря на войну, продолжают выплачивать пенсии и соцвыплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что государство продолжает выполнять все социальные обязательства.

"Пенсии, зарплаты, стипендии, субсидии – все платим. Запустили программы поддержки наших людей, которые сейчас в этом особенно нуждаются. Тем, кто во временной оккупации. Тем, кто в прифронтовых городах. Тем, чьи города недавно освободили, и тем, кто вынуждено покинул свой дом. Стараемся помочь каждому, потому что, поддерживая друг друга, мы становимся сильнее. А значит – приближаем победу", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что первые 600 млн грн направили на выплату пособия для вынужденных переселенцев — это ежемесячные выплаты по 2 тысячи гривен взрослому и по 3 тысячи гривен ребенку или лицу с инвалидностью. Кроме того, предусмотрены выплаты переселенцам от ООН.

"Постановлением Правительства четко определены, какие категории имеют право на выплаты в связи с войной россии против Украины. Это зарегистрированные внутриперемещенные лица, украинцы, эвакуируемые из районов боевых действий и проживающие в деоккупированных населенных пунктах. Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить выплаты от международных гуманитарных организаций — ООН и ЮНИСЕФ. Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дія. Сейчас работаем над технической реализацией такого решения", — сказал премьер-министр.

Кроме этого, на уровне Кабмина зафиксировали, что украинцам, которые сейчас оказались во временной оккупации или окружении, в полном объеме продолжается начисление и выплаты всех причитающихся социальных выплат: пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий.

"Кроме того, на 5 млрд грн закупили продуктовых наборов для городов в прифронтовой зоне. Продукты раздаем бесплатно. Над выполнением этих заказов работают сотни украинских предприятий пищевой промышленности. Продолжаем компенсировать расходы на коммунальные услуги для семей, приютивших у себя дома вынужденных переселенцев. Кстати, тарифы на электроэнергию для людей оставляем без изменений. По 1,44 грн за кВт*ч для украинских домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч в месяц", — сообщил Денис Шмыгаль.

Напомним, что изменился порядок удлинения и переназначения всех видов соцвыплат. Все виды социальной помощи от государства будут стабильно выплачиваться во время войны и еще месяц после ее завершения. Все бюрократические процедуры, связанные с предоставлением подтверждающих документов для продления выплат или их переназначения, Кабинет Министров отменил.