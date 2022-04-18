"Пенсії, зарплати, стипендії, субсидії – все платимо" – Шмигаль

Постановою уряду чітко визначено, які категорії мають право на виплати у зв’язку з війною Росії проти України.

В Україні, незважаючи на війну, продовжують виплачувати пенсії та соцвиплати.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зауважив, що держава продовжує виконувати всі соціальні зобов’язання.

"Пенсії, зарплати, стипендії, субсидії – все платимо. Запустили програми підтримки наших людей, які зараз цього особливо потребують. Тим, хто в тимчасовій окупації. Тим, хто у прифронтових містах. Тим, чиї міста нещодавно звільнили, і тим, хто вимушено покинув свою домівку. Намагаємося допомогти кожному, бо, підтримуючи один одного, ми стаємо сильнішими. А значить – наближаємо перемогу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що перші 600 млн грн спрямували на виплату допомоги для вимушених переселенців – це щомісячні виплати по 2 тисячі гривень дорослому і по 3 тисячі гривень дитині або особі з інвалідністю. Крім того, передбачені виплати переселенцям від ООН.

"Постановою уряду чітко визначено, які категорії мають право на виплати у зв’язку з війною Росії проти України. Це зареєстровані внутрішньо переміщені особи, українці, які евакуюються з районів бойових дій, та ті, хто проживає у деокупованих населених пунктах. Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати виплати від міжнародних гуманітарних організацій – ООН та ЮНІСЕФ. Уряд уже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал "Дія". Зараз працюємо над технічною реалізацією такого рішення", –- сказав прем'єр-міністр.

Крім цього, на рівні Кабміну зафіксували, що українцям, які зараз опинились у тимчасовій окупації чи оточенні, в повному обсязі продовжується нарахування і виплати всіх належних соціальних виплат: пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій.

"Окрім того, на 5 млрд грн закупили продуктових наборів для міст у прифронтовій зоні. Продукти роздаємо безкоштовно. Над виконанням цих замовлень працюють сотні українських підприємств харчової промисловості. Продовжуємо компенсувати витрати на комунальні послуги для родин, які прихистили в себе вдома вимушених переселенців. До речі, тарифи на електроенергію для людей залишаємо без змін. По 1,44 грн за кВт*год для українських домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год за місяць", – повідомив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що змінився порядок подовження та перепризначення всіх видів соцвиплат. Всі види соціальної допомоги від держави будуть стабільно виплачуватися під час війни та ще місяць після її завершення. Всі бюрократичні процедури, пов'язані з наданням підтверджувальних документів для продовження виплат чи їх перепризначення, Кабінет міністрів України скасував.