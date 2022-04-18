1% від продажів - на підтримку Української Армії

Працюємо разом на відновлення економіки та наближення перемоги!

Вітчизняний бізнес продовжує допомагати Збройним Силам України. Компанія МИРКОНД, як представник та дистриб’ютор кліматичної техніки Idea™, Ideapro™ на самому початку військових дій перерахувала 5 мільйонів гривень на офіційний спецрахунок НБУ (UA843000010000000047330992708) на підтримку Української Армії.

Компанія взяла на себе зобов’язання віддавати 1 відсоток від продажів кліматичної техніки, протягом дії воєнного стану, на підтримку ЗСУ та запрошує всіх продавців і монтажників приєднатися до такої ініціативи.

У МИРКОНДі додають, що роздрібні та гуртові ціни на товарні запаси в Україні зафіксовані на рівні довоєнного стану і не будуть змінюватись до його завершення. А на кожного покупця чекає фірмовий подарунок!

Україно, ми з вами!