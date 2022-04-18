1% от продаж – в поддержку Украинской Армии

Работаем вместе на восстановление экономики и приближение победы!

Отечественный бизнес продолжает помогать вооруженным силам Украины. Компания МИРКОНД, как представитель и дистрибьютор климатической техники Idea™, Ideapro™ в самом начале военных действий перечислила 5 миллионов гривен на официальный спецсчет НБУ (UA84300010000000047330992708) в поддержку Украинской Армии.

Компания обязалась отдавать 1 процент от продаж климатической техники, в течение действия военного положения, в поддержку ВСУ и приглашает всех продавцов и монтажников присоединиться к такой инициативе.

В МИРКОНД добавляют, что розничные и оптовые цены на товарные запасы в Украине зафиксированы на уровне довоенного состояния и не будут изменяться до его завершения. А каждого покупателя ждет фирменный подарок!

Украина, мы с вами!