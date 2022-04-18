Росія завершила перегрупування військ для наступу на Сході - Міноборони

Росія завершила перегрупування військ для наступу на Сході - Міноборони

Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів.

Російські окупанти завершили перегрупування своїх військ та готові до наступу на Сході.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у понеділок, 18 квітня.

За його словами, російська авіація збільшила кількість вильотів в понад 1,5 раза.

"Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання в східній операційній зоні. Разом з тим противник не припиняє завдати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася в понад 1,5 раза", - сказав Мотузяник.

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Він назвав завдання наступу окупантів. Серед них - встановлення повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей і забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою українською територією Крим.

"Наразі агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу на Сході. Посилення наступального угруповання відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів", - сказав він.

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