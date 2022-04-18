У Росії готуються до параду: винищувачі Міг-29 складуть у небі літеру "Z"

У Росії готуються до параду: винищувачі Міг-29 складуть у небі літеру "Z"

У РФ до 9 травня вирішили здивувати всіх символом війни проти України.

У Москві під час параду до 9 травня у небі з'явиться літера "Z", що стала символом війни Росії проти України. Знак "намалюють" у повітрі літаки Міг-29.

Про це вже проінформували російські медіа. Повідомляється, що вже зараз в столиці РФ проходить підготовка до параду, зокрема тренування повітряної частини.

До створення повітряної фігури залучили 8 винищувачів Міг-29. Воєнні літаки цієї моделі Кремль використовує для нищення мирних кварталів українських міст.

Нагадаємо, що у Львові через ракетні обстріли РФ загинуло 7 людей, ще 11 отримали поранення. Наймолодшому загиблому було лише 30 років.

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