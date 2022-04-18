В России готовятся к параду: истребители Миг-29 составят в небе букву "Z"

В РФ до 9 мая решили удивить всех символом войны против Украины.
В Москве во время парада к 9 мая в небе появится буква "Z", ставшая символом войны России против Украины. Знак "нарисуют" в воздухе самолеты Миг-29.
Об этом уже проинформировали российские СМИ. Сообщается, что уже сейчас в столице РФ проходит подготовка к параду, в частности, тренировка воздушной части.
К созданию воздушной фигуры были привлечены 8 истребителей Миг-29. Военные самолеты этой модели Кремль использует для уничтожения мирных кварталов украинских городов.
Напомним, что во Львове из-за ракетных обстрелов РФ погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. Самому молодому погибшему было всего 30 лет.
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