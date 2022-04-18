Захисники Маріуполя проводять контратаки та знищують окупантів - полк "Азов" (відео)

На відео також видно наслідки руйнацій та пошкоджень різних об'єктів внаслідок постійних ворожих обстрілів.

Оборона блокадного міста Маріуполь триває. Незважаючи на сили противника , які переважають, бійці полку "Азов" проводять спецоперацію з контратаки.

Про це йдеться на офіційній сторінці окремого загону спеціального призначення "Азов" в Telegram.

Відео, зняте за допомогою безпілотного літального апарату, опублікували у понеділок, 18 квітня. На кадрах видно, як захисники Маріуполя йдуть в контратаку проти російських окупантів. Бійці "Азова" проводять певні наступальні кроки у вибитті ворога з території міста. Українські захисники вкотре показують свій героїзм у боротьбі рідного міста, вони впритул підходять до противка з метою відкинути його чим подалі від міста.

На відео також видно наслідки руйнацій та пошкоджень різних об'єктів внаслідок постійних ворожих обстрілів - зруйновані житлові будинки, обстріляний транспорт, згоріла військова техніка.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що Маріуполь буде деблокований і звільнений від ворогів.

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