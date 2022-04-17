Шмыгаль о ситуации в Мариуполе: "Город все еще не упал"

Шмыгаль о ситуации в Мариуполе: "Город все еще не упал"

Шмыгаль призвал мир помочь решить гуманитарную катастрофу, сложившуюся в осажденном городе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что защитники Мариуполя отвергли ультиматум российских оккупантов сдать город.

Об этом глава правительства рассказал интервью ABC News.

Шмыгаль подчеркнул, что "город до сих пор не упал". По его словам, ВСУ продолжают защищать Мариуполь. Премьер добавил, что кафиры не смогли захватить ни один крупный украинский город, кроме Херсона. "Лишь Херсон находится под контролем российских вооруженных сил, но все остальные города находятся под контролем Украины", – сказал он.

Глава правительства рассказал о гуманитарном кризисе в городе. Он сказал, что у жителей Мариуполя нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Шмыгаль призвал мир помочь решить гуманитарную катастрофу, сложившуюся в осажденном городе.

Стоит отметить, что оккупанты не оставляют попыток взять город под контроль. В воскресенье, 17 апреля, они снова пытались штурмовать завод "Азовсталь", где находятся защитники города.

Читайте также: