Зеленский сообщил, какие страны готовы стать гарантами безопасности Украины

Сейчас о подписании таких гарантий речь не идет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны уже заявили о готовности стать гарантами безопасности Украины. Это, в частности, Великобритания, США, Польша и Турция, однако окончательного ответа еще нет от кого.

Об этом Зеленский сказал в интервью украинским онлайн медиа, пишет Украинская правда.

По словам президента, сегодня продемонстрировали готовность стать гарантами Украины Белика Британия, США, Италия, Турция, Франция и Германия. Вероятно, придет и отдельное согласование от Евросоюза.

Зеленский отмечает, что отдельно разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, и с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

"Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Потом будут присоединены другие страны. Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что хотим мы и что готовы нам предоставить", — подчеркнул президент.

Зеленский также подчеркнул, что у Украины в дальнейшем не будет проблемы с оружием или санкциями против страны-агрессора.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что ЕС предоставляет Украине оружие, однако не то, которое просят власти.

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