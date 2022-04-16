В Чугуев на Харьковщине начали возвращаться жители — ОВА

В Чугуев на Харьковщине начали возвращаться жители — ОВА

В городе разрушены или повреждены более 40 многоквартирных домов.

Чугуев, что в Харьковской области, в первые дни полномасштабной войны России против Украины страдал от атак оккупантов.

В городе в результате атак российских оккупантов разрушены более 40 многоквартирных домов и более 300 домов в частном секторе,

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Люди, выехавшие в первые недели войны, возвращаются. В настоящее время коммунальщики возобновили электроснабжение для более 5 тысяч жителей поселка Малиновка. В селе Каменная Яруга, где проживает более 2 тысяч человек, возобновили газоснабжение. Некоторые населенные пункты пока снабжают генераторами.

"Вместе с местными властями осмотрели последствия ужасных действий оккупантов. В Чугуеве разрушены или повреждены более 40 многоквартирных домов и более 300 жилищ частного сектора. Разрушены учебные заведения, культуры, мосты, повреждена дамба на Печенежском водохранилище", — отметил он.

В районе функционирует гуманитарный хаб, куда доставили десятки тонн грузов с продуктами питания и необходимым.

Напомним, российские войска ударили ракетами по Харькову, есть жертвы и раненые.

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