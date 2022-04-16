До Чугуєва на Харківщині почали повертатися мешканці - ОВА

У місті зруйновано або пошкоджено більше 40 багатоквартирних будинків.
Чугуїв, що у Харківській області, у перші дні повномасштабної війни Росії проти України потерпав від атак окупантів.
У місті унаслідок атак російських окупантів зруйновано понад 40 багатоквартирних будинків і понад 300 будинків у приватному секторі,
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Люди, які виїхали в перші тижні війни, повертаються. У цей час комунальники відновили електропостачання для більш ніж 5 тисяч жителів селища Малинівка. У селі Кам'яна Яруга, де проживає більше 2 тисяч людей, відновили газопостачання. Деякі населені пункти поки що забезпечують генераторами.
"Разом із місцевою владою оглянули наслідки жахливих дій окупантів. У Чугуєві зруйновано або пошкоджено більше 40 багатоквартирних будинків та більше 300 помешкань приватного сектору. Зруйновані заклади освіти, культури, мости, пошкоджена дамба на Печенізькому водосховищі", - зазначив він.
У районі функціонує гуманітарний хаб, куди доставили десятки тонн вантажів із продуктами харчування та найнеобхіднішим.
Нагадаємо, російські війська вдарили ракетами по Харкову, є жертви та поранені.
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