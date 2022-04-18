"Дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель" — Шмыгаль

"Дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель" — Шмыгаль

В ЕС начались обсуждения нефтяного эмбарго.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что запрет поставок российской нефти и санкции в отношении экономии, в частности, банковского сектора РФ, помогут остановить войну.

Об этом премьер-министр сообщил 18 апреля в видеообращении.

"Порты всех стран ЕС остановили обслуживание российских кораблей. Также страны Европейского Союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против «Сбербанка». Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут остановить войну. Дефолт россии становится вопросом уже даже не месяцев, а недель", – сказал он.

Шмыгаль также отметил, что Украина каждый день говорит партнерам о важности дальнейшего давления на Россию.

"И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится. Так же, как мы все уверены в победе Украины. Работаем, чтобы ее приблизить. Верим в наши Вооруженные силы. Благодарим и поддерживаем наших защитников", — подчеркнул он.

Напомним, из-за санкций в РФ уже ощущается дефицит вооружения.

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