"Дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель" — Шмыгаль

В ЕС начались обсуждения нефтяного эмбарго.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что запрет поставок российской нефти и санкции в отношении экономии, в частности, банковского сектора РФ, помогут остановить войну.
Об этом премьер-министр сообщил 18 апреля в видеообращении.
"Порты всех стран ЕС остановили обслуживание российских кораблей. Также страны Европейского Союза наконец-то начинают обсуждение нефтяного эмбарго и ужесточение санкций против «Сбербанка». Эти решения нужны как можно скорее. Эти решения помогут остановить войну. Дефолт россии становится вопросом уже даже не месяцев, а недель", – сказал он.
Шмыгаль также отметил, что Украина каждый день говорит партнерам о важности дальнейшего давления на Россию.
"И я уверен, что это экономическое и финансовое давление продолжится. Так же, как мы все уверены в победе Украины. Работаем, чтобы ее приблизить. Верим в наши Вооруженные силы. Благодарим и поддерживаем наших защитников", — подчеркнул он.
Напомним, из-за санкций в РФ уже ощущается дефицит вооружения.
Читайте также:
- Российские оккупанты меняют тактику и начинают экономнее использовать боеприпасы — военный эксперт
- Украина дала ответы на первую часть опросника по поводу членства в ЕС: какие будут следующие шаги
- Шмыгаль во главе украинской делегации посетит Вашингтон: о чем будут говорить — Reuters