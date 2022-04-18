"Дефолт Росії стає питанням уже навіть не місяців, а тижнів" - Шмигаль

"Дефолт Росії стає питанням уже навіть не місяців, а тижнів" - Шмигаль

В ЄС почали обговорення нафтового ембарго.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що заборона поставок російської нафти та санкції щодо економії, зокрема, банківського сектору РФ, допоможуть зупинити війну.

Про це прем’єр-міністр повідомив 18 квітня у відеозверненні.

"Порти усіх країн ЄС зупинили обслуговування російських кораблів. Також країни Європейського Союзу нарешті починають обговорення нафтового ембарго та посилення санкцій проти «Сбєрбанку». Ці рішення потрібні якомога швидше. Ці рішення допоможуть зупинити війну. Дефолт росії стає питанням уже навіть не місяців, а тижнів", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що Україна щодня говорить партнерам про важливість подальшого тиску на Росію.

"І я впевнений, що цей економічний та фінансовий тиск продовжиться. Так само як ми всі впевнені у перемозі України. Працюємо, аби її наблизити. Віримо у наші Збройні сили. Дякуємо та підтримуємо наших захисників", - наголосив він.

Нагадаємо, через санкції у РФ вже відчувається дефіцит озброєння.

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