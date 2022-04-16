Шмигаль на чолі української делегації відвідає Вашингтон: про що говоритимуть — Reuters

Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
Наступного тижня українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ймовірно, відвідає столицю США, де українські чиновники проведуть зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку та фінансовими чиновниками країн Великої сімки.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
За інформацією агентства, у складі української делегації будуть також міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Кирило Шевченко.
Візит заплановано під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Посадовці проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн Великої сімки та інших країн.
Ймовірно, члени делегації стануть учасниками круглого столу щодо України, організованому Світовим банком у четвер, 21 квітня. Цей захід стане першою нагодою для зустрічі з багатьма фінансовими чиновниками з країн із розвиненою економікою після російського вторгнення 24 лютого.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) ухвалив рішення збільшити фінансування Україні для проведення масштабних відновлювальних робіт після війни.
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