Астрологічний прогноз на 16 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день загальної гармонії, коли зірки рекомендують відкласти справи та зайнятися своїм здоров'ям – як моральним, так і фізичним. Бажано уникати метушні та сум'яття, необхідно проводити час у тиші та спокої, зосередившись на внутрішніх – душевних та ментальних – процесах.

Символ дня: сходи, що ведуть на небеса.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий для активних дій день.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: білий, блакитний.

Щасливі камені дня: чароїт, турмалін, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: зірки рекомендують проводити очищувальні процедури – постувати, голодувати, дотримуватися детокс дієти. Щойно організм очиститься від шлаків та токсинів, половина хвороб зникнуть самі по собі.

Сни дня: тривожні сни, що приснилися цієї ночі, свідчитимуть про те, що людина надто напружена і внутрішньо затиснута, тому їй необхідно розслабитися.

Афоризм дня: "Той, хто може відпочити, перевершує того, хто може брати міста" (Бенджамін Франклін).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Магія та містика дня: можна здійснювати магічні ритуали, які використовують силу води.

Табу дня: не варто спілкуватися з недоброзичливо налаштованими людьми – ні до чого хорошого це не призведе.

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