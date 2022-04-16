Астрологический прогноз на 16 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, когда звезды рекомендуют отложить дела и заняться своим здоровьем – как моральным, так и физическим. Желательно избегать суеты и суматохи, необходимо проводить время в тишине и покое, сосредоточившись на внутренних – душевных и ментальных – процессах.
Символ дня: лестница, ведущая в небеса.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, голубой.
Счастливые камни дня: чароит, турмалин, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: звезды рекомендуют проводить очистительные процедуры – поститься, голодать, сидеть на детокс-диете. Как только организм очиститься от шлаков и токсинов, половина болезней исчезнут сами собой.
Сны дня: тревожные сны, приснившиеся нынешней ночью, будут свидетельствовать о том, что человек чересчур напряжен и внутренне зажат, поэтому ему необходимо расслабиться.
Афоризм дня: "Тот, кто может отдохнуть, превосходит того, кто может брать города" (Бенджамин Франклин).
Геометрическая фигура дня: спираль.
Магия и мистика дня: можно совершать магические ритуалы, использующие силу воды.
Табу дня: не стоит общаться с недоброжелательно настроенными людьми – ни к чему хорошему это не приведет.
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