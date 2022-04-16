Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 16 апреля

Дата публикации
Просмотры
536
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 16 апреля

Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, когда звезды рекомендуют отложить дела и заняться своим здоровьем – как моральным, так и физическим. Желательно избегать суеты и суматохи, необходимо проводить время в тишине и покое, сосредоточившись на внутренних – душевных и ментальных – процессах. 

Символ дня: лестница, ведущая в небеса. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, голубой. 

Счастливые камни дня: чароит, турмалин, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: звезды рекомендуют проводить очистительные процедуры – поститься, голодать, сидеть на детокс-диете. Как только организм очиститься от шлаков и токсинов, половина болезней исчезнут сами собой. 

Сны дня: тревожные сны, приснившиеся нынешней ночью, будут свидетельствовать о том, что человек чересчур напряжен и внутренне зажат, поэтому ему необходимо расслабиться. 

Афоризм дня: "Тот, кто может отдохнуть, превосходит того, кто может брать города" (Бенджамин Франклин). 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Магия и мистика дня: можно совершать магические ритуалы, использующие силу воды. 

Табу дня: не стоит общаться с недоброжелательно настроенными людьми – ни к чему хорошему это не приведет. 

Читайте также: 

Следующая публикация