МВФ збільшує фінансування Україні для відновлення після війни

Фінансова допомога становитиме 1,4 млрд доларів.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) ухвалив рішення збільшити фінансування Україні для проведення масштабних відновлювальних робіт після війни.
Про це повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
За її словами, МВФ збільшив екстрене фінансування в розмірі $1,4 млрд, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у видатках.
“Разом із міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні”, – сказала Георгієва.
Вона також додала, що МВФ також надає підтримку сусідам України, економіка яких постраждала через війну, зокрема Молдові.
Нагадаємо, минулого тижня МВФ відкрив спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України.
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