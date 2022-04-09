МВФ відкриє спецрахунок для міжнародної допомоги Україні

Кошти від держав-донорів надходитимуть у вигляді грантів та позик.

У п’ятницю, 8 квітня, на засіданні Ради директорів Міжнародного валютного фонду було погоджено відкриття спеціального рахунку, на який країни-донори зможуть переказувати кошти для допомоги Україні.

Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, 1 мільярд доларів від Канади буде направлений на допомогу уряду України через інструменти МВФ.

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“Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандинавії та Балтії", - уточнив фінансист.

На сайті МВФ повідомили, що спецрахунок "призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позик на допомогу Україні у задоволенні платіжного балансу та бюджетних потреб і стабілізації економіки".

Нагадаємо, Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 21 млн австралійських доларів та виділить 30 млн австралійських доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню.

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