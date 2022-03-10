Екстрена підтримка МВФ на суму $1,4 млрд вже на рахунку України

Екстрена підтримка МВФ на суму $1,4 млрд вже на рахунку України

Георгієва також зазначила, що МВФ обговорює з українською владою продовження підтримки.

МВФ швидко перевів на SDR-рахунок України транш у сумі $1,4 млрд за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument та готовий надалі виділяти допомогу для відновлення економіки й інфраструктури.

Про це повідомила під час онлайн-конференції директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва, пише "Укрінформ".

«Ці кошти були швидко виплачені, вони вже на рахунку України для підтримки фінансування української економіки, й зокрема можливості для української влади виплачувати зарплати, пенсії, забезпечувати надання основних послуг», - зазначила глава МВФ.

Вона підкреслила, що МВФ має «дуже гарний» попередній досвід роботи з українською владою за програмою екстреного фінансування, зокрема в розпал пандемії COVID-19, коли виділялася така допомога. Зараз діятиме такий самий алгоритм взаємодії.

Георгієва також зазначила, що МВФ обговорює з українською владою продовження підтримки. «Ми готові забезпечити додаткове фінансування, якщо це буде необхідно», - зазначила вона.

Для цього, за її словами, МВФ і Світовому банку потрібно буде оцінити заподіяні війною збитки, а також плани щодо відновлення інфраструктури й економіки України. А це можна буде зробити, щойно завершаться бойові дії. На нинішньому ж етапі основну увагу Фонд зосереджує на тому, аби пересвідчитися, що українські інституції продовжують функціонувати.

Нагадаємо, що 9 березня Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування на суму 1,4 млрл доларів США за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI).

ТСН.ua