Экстренная поддержка МВФ на сумму $1,4 млрд уже на счету Украины

Экстренная поддержка МВФ на сумму $1,4 млрд уже на счету Украины

Георгиева также отметила, что МВФ обсуждает с украинскими властями продолжение поддержки.

МВФ быстро перевел на SDR-счет Украины транш в сумме $1,4 млрд по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument и готов в дальнейшем выделять помощь для восстановления экономики и инфраструктуры.

Об этом сообщила во время онлайн-конференции директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, пишет "Укринформ".

«Эти средства были быстро выплачены, они уже на счету Украины для поддержки финансирования украинской экономики, и, в частности, возможности для украинской власти выплачивать зарплаты, пенсии, обеспечивать предоставление основных услуг», — отметила глава МВФ.

Она подчеркнула, что МВФ имеет «очень хороший» опыт работы с украинскими властями по программе экстренного финансирования, в частности в разгар пандемии COVID-19, когда выделялась такая помощь. Сейчас будет действовать такой же алгоритм взаимодействия.

Георгиева также отметила, что МВФ обсуждает с украинскими властями продолжение поддержки. "Мы готовы обеспечить дополнительное финансирование, если это будет необходимо", — отметила она.

Для этого, по ее словам, МВФ и Всемирному банку нужно будет оценить причиненный войной ущерб, а также планы по восстановлению инфраструктуры и экономики Украины. А это можно будет сделать, как только завершатся боевые действия. На нынешнем же этапе основное внимание Фонд сосредотачивается на том, чтобы убедиться, что украинские институции продолжают функционировать.

Напомним, что 9 марта Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил решение выделить Украине дополнительное финансирование на сумму 1,4 млрд долларов США по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI).

ТСН.ua