МВФ открыл спецсчет для международной помощи Украине

Средства от государств-доноров будут поступать в виде грантов и ссуд.
В пятницу, 8 апреля, на заседании Совета директоров Международного валютного фонда было согласовано открытие специального счета, на который страны-доноры смогут переводить средства для помощи Украине.
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован на своей Facebook-странице.
По его словам, 1 миллиард долларов от Канады будет направлен на помощь правительству Украины через инструменты МВФ.
"Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с правительством Канады и с самого начала получили поддержку и Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии", — уточнил финансист.
На сайте МВФ сообщили, что спецсчет "предназначен для направления донорских ресурсов в виде грантов и ссуд на помощь Украине для удовлетворения платежного баланса и бюджетных потребностей и стабилизации экономики".
Напомним, Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 21 млн австралийских долларов и выделит 30 млн австралийских долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению.
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